Причиной трагедии на шахте в Соликамске могли стать монтажная пена и мусор

Эксперты и коллеги погибших на шахте в Соликамске Пермского края шахтёров среди предварительных причин трагедии называют полный бардак и нарушение правил безопасности, в том числе пожарной.



Шахтёры работали на небольшой глубине, всего 365 метров. Версию возгорания метана эксперты сразу отмели. Газа там не было. Коллега погибших с шахты в Березняках говорит, что его удивило огромное количество монтажной пены, использовавшейся при строительных работах. Пену, конечно, используют, но не в таких объёмах. Она и могла загореться.



Председатель Независимого профсоюза горняков Александр Сергеев говорит, что шахтёры использовали химикаты, которые могли загореться от любой искры, а спасатели не могли пробраться к пострадавшим через горы мусора. Кстати, на большой глубине всё горит, даже мусор, железо и прочее. Это говорит о бардаке, который творился на государственной шахте.



Всем семьям погибших выплатят по 3 млн рублей, а прокуратура ведёт следствие в поисках виновных.





