Два трупа обнаружили недалеко от супермаркета в Долгопрудном

Тела двух человек, мужчины и женщины, обнаружили в автомобиле неподалёку от супермаркета, находящегося на Дмитровском шоссе вблизи подмосковного города Долгопрудный.



При осмотре места происшествия признаков насильственной смерти не обнаружено, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области. Удалось установить, что умершему мужчине 35 лет, а его спутнице - 32 года. Для выяснения подробностей произошедшего тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу в морг. Остальные подробности пока неизвестны.

Сообщается, что СК РФ по Московской области начал доследственную проверку по факту произошедшего.