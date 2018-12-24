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Террористы захватили правительственное здание в Кабуле

24 декабря 2018, 21:28 [ «Аргументы Недели» ]

Террористы захватили правительственное здание в Кабуле
pixabay.com

Бомба, заложенная в автомобиле, взорвалась в столице Афганистана Кабуле. За взрывом последовала стрельба, открывшие огонь участники нападения смогли проникнуть в правительственное здание.

Об этом сообщает Reuters. Неизвестные взяли в заложники большое число сотрудников Национального управления по делам людей с ограниченными возможностями и семей жертв войны Афганистана.

Силовики освободили захваченное здание. В результате операции три преступника ликвидированы. Кроме того, погиб один полицейский, еще 16 человек пострадали, передает телеканал TOLO News.

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