Террористы захватили правительственное здание в Кабуле

Бомба, заложенная в автомобиле, взорвалась в столице Афганистана Кабуле. За взрывом последовала стрельба, открывшие огонь участники нападения смогли проникнуть в правительственное здание.

Об этом сообщает Reuters. Неизвестные взяли в заложники большое число сотрудников Национального управления по делам людей с ограниченными возможностями и семей жертв войны Афганистана.

Силовики освободили захваченное здание. В результате операции три преступника ликвидированы. Кроме того, погиб один полицейский, еще 16 человек пострадали, передает телеканал TOLO News.