В США автомобиль протаранил стену церкви и сбил прихожан

В американском городе Колумбус, штат Огайо, водитель на автомобиле врезался в стену церкви. В результате инцидента пострадали шесть человек. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Легковушка протаранила двери и въехала в здание церкви. Пострадавшим была оказана медицинская помощь. У них зафиксированы порезы и различные повреждения иного характера.

По словам местного священника Джея Андерсона, большое скопление прихожан в тот день было обусловлено интересом к выступлению церковного хора по случаю наступающего Рождества.