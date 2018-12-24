В США автомобиль протаранил стену церкви и сбил прихожан
24 декабря 2018, 19:42 [ «Аргументы Недели» ]
В американском городе Колумбус, штат Огайо, водитель на автомобиле врезался в стену церкви. В результате инцидента пострадали шесть человек. Об этом сообщило агентство Associated Press.
Легковушка протаранила двери и въехала в здание церкви. Пострадавшим была оказана медицинская помощь. У них зафиксированы порезы и различные повреждения иного характера.
По словам местного священника Джея Андерсона, большое скопление прихожан в тот день было обусловлено интересом к выступлению церковного хора по случаю наступающего Рождества.
Car crashes into West Side church during service; 6 injured https://t.co/CH6nOzMJjd— Columbus Dispatch (@DispatchAlerts) 23 декабря 2018 г.