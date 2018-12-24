ФСИН подтвердила использование рабского труда в мордовской колонии
24 декабря 2018, 17:40 [ «Аргументы Недели» ]
Замдиректора Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) России Валерий Максименко заявил об использовании рабского труда осужденных женщин в исправительной колонии № 14 по УФСИН Мордовии.
В этой колонии отбывала наказание участница скандально известной группы Pussy Riot Надежда Толоконникова, которая пожаловалась на условия содержания в исправительном учреждении.
По словам Максименко, в ходе проведенной службой проверки выяснилось, что осужденные женщины занимались пошивом одежды с 7 часов утра до второго часа ночи, "выполняя левые заказы".
Результаты проверки передали в Следственный комитет. Начальника колонии и ряд его подчиненных сняли с должности. По словам Максименко, наказание ждет и других ответственных лиц, пишет ТАСС.