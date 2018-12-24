В Петербурге при сносе дома стена рухнула на проезжую часть

На Большом Сампсониевском проспекте в Санкт-Петербурге во время сноса здания часть стены рухнула на проезжую часть. Соответствующую информацию днем в понедельник, 24 декабря, предоставили очевидцы.

Уточняется, что площадь обрушения является довольно большой. Место происшествия было оперативно огорожено лентой, передает сегодня "Росбалт". К дому незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые внимательно осматривают здание, подлежащее сносу.

Подчеркивается также, что данных о пострадавших в результате случившегося не поступало. Сейчас станавливается, по какой причине часть стены рухнула на дорогу.