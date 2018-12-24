В Хабаровском крае приземлился гигантский метеорит

Гигантский метеорит упал в Хабаровском крае недалеко от посёлка Чекунда. При падении он обрушил скалу, которая перекрыла реку Бурея. На месте падения метеорита работают группы специалистов.

Предположительно, метеорит упал в безлюдной местности несколько дней назад. В момент падения была разрушена вершина сопки, которая перекрыла русло реки Бурея на 40 метров. О случившемся оповещён министр МЧС, оценка ситуации производится при помощи космических спутников, сообщает НТВ.

Специалисты из Бурейской ГЭС и краевого поисково-спасательного отряда заверяют, что в данный момент можно не опасаться угрозы затопления близлежащих населённых пунктов, потому что река находится в зимнем режиме.