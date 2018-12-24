Жительница Москвы поссорилась с приятельницей и сбросила ее с балкона
24 декабря 2018, 13:12 [ «Аргументы Недели» ]
На юге Москвы жительница столицы поссорилась со своей приятельницей и сбросила ее с балкона. Согласно последней информации источников, происшествие случилось в ночь на субботу, 22 декабря.
Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова отметила, что конфликт между женщинами, которые вместе распивали спиртное, вспыхнул в квартире жилого дома на Бирюлевской улице.
Отмечается, что сначала между дамами произошла словесная перепалка, которая переросла в более серьезное разбирательство, в ходе которого одна из них сбросила другую с балкона. Женщина чудом выжила и была доставлена в больницу. Агрессивная москвичка уже задержана, она полностью признала свою вину, передает "Росбалт".