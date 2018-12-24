На Киевском шоссе в Москве произошло ДТП, три человека пострадали

Три человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии на 33-м километре Киевского шоссе в Москве. Данную информацию в понедельник утром предоставили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ по столице.

авиамедицинской бригады. Известно, что на место аварии вылетел санитарный вертолет, который оперативно эвакуировал двоих пострадавших в одну из московских больниц, передает 24 декабря РИА "Новости" . На борту воздушного судна пациентов сопровождали сотрудники

Известно, что в ДТП участвовали несколько автомобилей, однако к настоящему моменту точная причина случившегося не установлена.