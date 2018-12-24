В Саратове студентка пострадала из-за падения льда с крыши

В Саратове студентка получила травмы из-за падения льда с крыши дома. Согласно последней информации, сотрудники правоохранительных органов города сейчас проводят по факту случившегося проверку.

Отмечается, что из-за падения льда с крыши пострадала шестнадцатилетняя первокурсница местного университета, передает сегодня ИА "Взгляд-инфо".

Девушка самостоятельно обратилась в городскую больницу за медицинской помощью. Она рассказала врачам, что шла по улице, когда на нее рухнула глыба льда. У пострадавшей были диагностированы сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Студентку было решено госпитализировать.