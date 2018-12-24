Все горняки, погибшие на шахте в Соликамске, опознаны

В Следственном комитете в понедельник, 24 декабря, сообщили, что тела всех погибших на шахте в Соликамске удалось опознать. Жертвами пожара, вспыхнувшего под землей, стали девять горняков.

Сегодня в Пермском крае объявлен траур по погибшим шахтерам. Предполагается, что возгорание возникло из-за нарушения техники безопасности. Как уточняет телеканал "Россия 24", по факту случившегося к настоящему моменту задержали четырех сотрудников подрядной организации.

Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются причины, по которой пламя охватило шахту и привело к гибели людей.