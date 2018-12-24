В Приморье ребёнок ушёл под лёд вместе с машиной

В Приморском крае под лёд провалилась машина с людьми. Выбраться из автомобиля удалось четырём пассажирам. Жертвой происшествия стал ребёнок. По факту смерти заведено уголовное дело.



Автомобиль провалился под лёд в Приморье на реке Раздольная, сообщает РИА Новости. Сообщение о трагедии поступило в МЧС в 11:50 по московскому времени. На место происшествия были направлены спасательные подразделения с водолазным оборудованием. Спустя час после начала поисковых работ из салона утонувшего автомобиля удалось извлечь тело семилетнего ребёнка, которое было передано сотрудникам полиции. С родителями погибшего провели работу психологи МЧС.



По факту смерти ребёнка в провалившейся под лёд машине заведено уголовное дело, сообщают в Следственном управлении СК РФ по Приморскому краю.