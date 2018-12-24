В Москве угнали экскаватор за 4,5 млн рублей

В Новой Москве неизвестный злоумышленник угнал экскаватор-погрузчик. Согласно последней информации сотрудников столичной полиции, стоимость украденной машины составляет около 4,5 миллиона рублей.

Об угоне в правоохранительные органы сообщил индивидуальный предприниматель, который отметил, что экскаватор был похищен с неохраняемой парковки на Георгиевской улице.

По факту случившегося к настоящему моменту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ "Кража в особо крупном размере". Как сообщает утром в понедельник, 24 декабря, ТАСС, если вина злоумышленника будет доказана, то он может сесть в тюрьму на срок до десяти лет.