Подозреваемые в ограблении киоска с шаурмой были задержаны в Москве. Согласно последней информации осведомленного источника в правоохранительных органах, злоумышленники похитили из торговой точки товар.

Грабители ворвались в киоск, расположенный в Панкратьевском переулке, рано утром 23 декабря. Они избили продавца, а затем забрали товар на 1000 рублей, передает сегодня Агентство городских новостей «Москва».

Сотрудники столичной полиции активно искали злоумышленников, и в конце концов их усилия увенчались успехом. В результате были задержаны два жителя Москвы 1998 года рождения. В отношении "похитителей шаурмы" к настоящему моменту возбудили уголовное дело.