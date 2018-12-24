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В Москве задержали "похитителей шаурмы"
24 декабря 2018, 09:13 [ «Аргументы Недели» ]
Подозреваемые в ограблении киоска с шаурмой были задержаны в Москве. Согласно последней информации осведомленного источника в правоохранительных органах, злоумышленники похитили из торговой точки товар.
Грабители ворвались в киоск, расположенный в Панкратьевском переулке, рано утром 23 декабря. Они избили продавца, а затем забрали товар на 1000 рублей, передает сегодня Агентство городских новостей «Москва».
Сотрудники столичной полиции активно искали злоумышленников, и в конце концов их усилия увенчались успехом. В результате были задержаны два жителя Москвы 1998 года рождения. В отношении "похитителей шаурмы" к настоящему моменту возбудили уголовное дело.
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