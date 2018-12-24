Трехлетний ребенок смог самостоятельно выбраться из тайги после гибели отца

В Хабаровском крае трехлетний мальчик смог самостоятельно выбраться из тайги после гибели отца. Согласно последней информации, ребенок в одиночестве преодолел не менее трех километров дороги.

В администрации села Кенай Комсомольского района сообщили, что мужчина забрал сына из детсада и отправился с ним к реке. Как уточняет URA.RU, он хотел осмотреть дорогу для грядущей поездки на рыбалку.

Местный житель высадил мальчика на берегу, а сам выехал на лед на снегоходе. В какой-то момент он провалился в воду и погиб. Ребенок отметил, что папа сказал ему возвращаться домой. Мальчик перепутал направление и отправился в другую сторону от села. В 30-градусный мороз он шел три километра до дороги, где его, к счастью, заметил взрослый человек, передает ТАСС.