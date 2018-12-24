В Южном Чертанове произошел пожар в квартире, из огня были спасены три человека

В столичном районе Чертаново Южное произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Согласно последней информации осведомленных источников, пламя охватило квартиру, расположенную на восьмом этаже здания.

Уточняется, что в жилом помещении загорелась мебель, а также другие вещи людей. Общая площадь возгорания достигала 15 квадратных метров.

Как сообщает утром в понедельник, 24 декабря, ТАСС, происшествие случилось по адресу: улица Чертановская, дом 66, корпус 2. Пожарным, которые оперативно прибыли на место, удалось полностью ликвидировать возгорания. Из огня были спасены три человека, в частности ребенок.