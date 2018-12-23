На Кубани внедорожник с охотниками упал с обрыва

В Ейском районе Краснодарского края с обрыва рухнул внедорожник с тремя охотниками. Водитель не увидел обрыв впереди из-за сильного тумана. В результате аварии два пассажира погибли, водитель госпитализирован.

«Поступило сообщение, что автомобиль съехал с обрыва. На место прибыли сотрудники полиции. Установлено, что водитель авто из-за тумана не увидел обрыв. В результате два пассажира погибли на месте. Водитель госпитализирован в медучреждение. По факту произошедшего проводится проверка», - сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Сообщается также, что трагедия произошла в нескольких километрах от поселка Шиловка. 63-летний водитель и два его 58-летних пассажира ехали на охоту в лиманы. Водитель ехал слишком быстро для таких плохих погодных условий, и не успел вписаться в поворот. Его зажало в рухнувшем с обрыва автомобиле, в больницу водитель доставлен с тяжелыми травмами, сообщает «Рен-ТВ».