Летевший из Москвы в Сочи самолет вернулся в Домодедово из-за отказа двигателя

Самолет авиакомпании S7, летевший в Сочи из Москвы, был вынужден вернуться в аэропорт Домодедово из-за отказа двигателя. Данную информацию в воскресенье предоставили сотрудники авиаперевозчика.

Отмечается, что на высоте не менее 3 тысяч метров у самолета Airbus A321 внезапно отключился первый двигатель, вследствие чего командир воздушного судна принял решение оперативно вернуться в авиагавань, передает днем 23 декабря РИА "Новости" . Подчеркивается, что угрозы для жизни людей не было, поскольку современные самолеты могут продолжать безопасный полет и с одним двигателем.

Известно, что посадка прошла в штатном режиме. На борту самолета в момент инцидента находились 192 человек. Все они отправятся в Сочи в течение часа на резервном летательном аппарате.