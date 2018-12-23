Тело первого шахтера, погибшего в Соликамске, подняли на поверхность

В воскресенье днем стало известно, что тело одного из девяти погибших в шахте Соликамска горняков было поднято на поверхность. Об этом рассказали 23 декабря в оперативном штабе на месте ЧП.

Подчеркивается, что тело одного шахтера уже находится на поверхности. Предполагается, что к вечеру сегодняшнего дня удастся поднять остальных погибших, передает ТАСС.

Ранее сегодня выяснилось, что ни один из заблокированных в шахте рабочих не выжил во время внезапно вспыхнувшего пожара. Сначала спасателям удалось найти тела лишь восьмерых горняков, однако впоследствии был обнаружен и девятый погибший.