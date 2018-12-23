Злоумышленник избил продавщицу и ограбил кофейню в Краснодаре

В Краснодаре злоумышленник избил продавщицу экспресс-кофейни и ограбил кафе. Согласно последней информации источников, лицо налетчика было закрыто капюшоном, а глаза были спрятаны за темными очками.

Происшествие случилось в минувшую субботу, 22 декабря. Подчеркивается, что действия преступника были весьма жестокими – он избивал женщину примерно полторы минуты, после чего похитил из кассы наличные и скрылся, передает сегодня днем портал "Вести".

Пока полицейским не удалось задержать злоумышленника. Его личность также не установлена. Пострадавшая была госпитализирована.