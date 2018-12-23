В больнице в Новосибирске вспыхнул пожар, погиб человек

В одной из больниц Новосибирска вспыхнул пожар, в результате которого погиб один человек. Соответствующую информацию предоставили в экстренных службах города утром в воскресенье, 23 декабря.

Возгорание было зафиксировано на площади 20 квадратных метров. Из медицинского учреждения удалось вовремя вывести более 50 человек, передает ТАСС.

В настоящий момент на месте случившегося активно работают пожарные, которые пытаются укротить пламя. Кроме того, сейчас специалисты устанавливают причины возникновения огня. Существует несколько версий случившегося, в частности, короткое замыкание.