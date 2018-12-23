Потерявшегося пятилетнего мальчика нашли в метро Санкт-Петербурга

В метро Санкт-Петербурга сегодня нашли потерявшегося пятилетнего ребенка. Согласно последней информации, сотрудники правоохранительных органов обнаружили мальчика на станции "Электросила".

Ребенок бегал по верхнему вестибюлю вышеуказанной станции подземки и плакал. Мальчик находился в метро один, передает сегодня АН "Оперативное прикрытие".

Сотрудникам полиции удалось выяснить, что ребенка зовут Артем. Его незамедлительно отправили в местную детскую больницу, а специалисты занялись поиском родителей "потеряшки". Через несколько часов удалось установить местонахождение матери мальчика. Пока не сообщается, как он оказался в одиночестве в метро.