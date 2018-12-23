В шахте в Соликамске найдены тела восьми горняков

Тела восьми человек были обнаружены в шахте в Соликамске в Пермском крае, где накануне случился пожар. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Два тела были найдены на первом уровне шахты, еще шестеро погибших находились на втором и третьем уровнях, сообщает агентство ТАСС. Всего под землей были заблокированы девять человек.

В пресс-службе уточнили, что сейчас спасатели готовятся к еще одному спуску (он станет восьмым). Пожар спасателям полностью погасить пока не удалось, горение в шахте продолжается.