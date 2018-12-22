Автомобиль упал в реку в центре Москвы, водителя спасли

В центре Москвы на Русаковской набережной автомобиль пробил ограждение и упал в Яузу, провалившись под лед и уйдя под воду. Водителя из блокированной машины извлекали спасатели.

"Прибывшие на место спасатели деблокировали находившегося в автомашине водителя, подняли его из воды и передали для осмотра медикам", - рассказал журналистам источник в экстренных службах.

Он добавил, что на место аварии помимо спасателей прибыл автокран. В ходе операции по спасению специалисты все время поддерживали связь с водителем по мобильному телефону.