Автомобиль упал в реку в центре Москвы, водителя спасли
22 декабря 2018, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]
В центре Москвы на Русаковской набережной автомобиль пробил ограждение и упал в Яузу, провалившись под лед и уйдя под воду. Водителя из блокированной машины извлекали спасатели.
"Прибывшие на место спасатели деблокировали находившегося в автомашине водителя, подняли его из воды и передали для осмотра медикам", - рассказал журналистам источник в экстренных службах.
Он добавил, что на место аварии помимо спасателей прибыл автокран. В ходе операции по спасению специалисты все время поддерживали связь с водителем по мобильному телефону.