На станции московского метро "Таганская" избили полицейского. Согласно последней информации осведомленных источников, старший сержант полиции сделал замечание пассажирам подземки.

Сотрудник правоохранительных органов обратил внимание на то, что граждане нарушают общественный порядок. Четверо пассажиров отреагировали на замечание неадекватно и избили "обидчика".

Как сообщает сегодня "Росбалт", в результате случившегося полицейский получил сотрясение мозга и ушибы. Медики оказали ему первую помощь и отпустили домой. Двоих злоумышленников удалось задержать, а еще двоим удалось скрыться.

В столичном главке МВД отметили, что если вина нападавших будет доказана, им грозит лишение свободы сроком до пяти лет.