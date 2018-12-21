Банда угонщиков иномарок задержана в Подмосковье

Сотрудники полиции задержали в Подмосковье банду угонщиков иномарок, состоящую из четырех человек. Об этом утром в пятницу, 21 декабря, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Преступный "квартет" работал в Красногорске. При помощи особого оборудования преступники вскрывали замки машин премиум-класса и заводили двигатель. Как уточняет сегодня портал "Росбалт", работали они не только у домов, но также и на подземных парковках.

Известно, что банде удалось угнать семь автомобилей общей стоимостью 20 миллионов рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.