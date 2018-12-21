Жительница Улан-Удэ замерзла насмерть у дверей центра соцпомощи

В Улан-Удэ местная жительница замерзла насмерть у дверей центра социальной помощи. Согласно последней информации, женщина вышла через запасной выход на улицу, но вернуться в помещение не смогла.

Охранники данного центра не заметили замерзающего человека, поскольку не обходили территорию и не проверяли видеокамеры, хотя это входит в их должностные обязанности, передает URA.RU