В Северной Осетии при взрыве газа пострадали дети

В Северной Осетии пять человек получили серьезные травмы при взрыве газа в двухэтажном доме на территории поселка Октябрьское. Среди пострадавших двое детей - ребенок 12-и лет и грудной малыш.

Глава администрации Пригородного района Северной Осетии заявил, что причиной взрыва в доме на восемь квартир стала утечка газа. После взрыва газа в доме вспыхнул сильный пожар.

Все пострадавшие госпитализированы. Отмечается, что они являются членами одной семьи. Состояние четверых оценивается как "средней степени тяжести", 17-летняя девушка - в реанимации.

"Одна из пострадавших находится в реанимационном отделении, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Все необходимые мероприятия проводятся", - отметили в минздраве.