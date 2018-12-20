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В центре Москвы подросток брызнул из баллончика в глаза сотруднику полиции

20 декабря 2018, 13:01 [ «Аргументы Недели» ]

В центре Москвы подросток брызнул из баллончика в глаза сотруднику полиции
фото: globallookpress.com

В московском районе Пресня подросток брызнул из баллончика в лицо полицейскому за то, что тот сделал ему замечание. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе главка столичной полиции.

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Инцидент произошел накануне днем. Инспектор по делам несовершеннолетних сделал замечание юноше, который курил в общественном месте. Подросток повел себя неадекватно, вытащил баллончик и брызнул перцовым газом в глаза "обидчику", передает ТАСС.

После случившегося пострадавший полицейский был вынужден обратиться к врачам. В настоящий момент его здоровье находится вне опасности. По факту инцидента проводится доследственная проверка.

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