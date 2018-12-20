Девочку, пропавшую в Хабаровском крае, нашли в одном из ТЦ Краснодара

В одном из краснодарских торговых центров нашли пятнадцатилетнюю девочку, которая ранее пропала в Хабаровском крае. Согласно последней информации, несовершеннолетнюю обнаружили сотрудники полиции.

Уточняется, что девочка приехала на Кубань автостопом и в течение некоторого времени проживала у своих знакомых, передает сегодня ТАСС.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить местонахождение школьницы. К настоящему моменту ее передали инициаторам розыска. Известно также, что девочка уже отправлена домой. Причина, по которой несовершеннолетняя сбежала из Хабаровского края, устанавливается.