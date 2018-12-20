В Подмосковье фирма переплавляла испорченный сыр и продавала заново

В Подмосковье фирма занималась скупкой плесневелого сыра, срезала с него испорченные участки и продавала в качестве свежего продукта. Данная деятельность была недавно зафиксирована в Рузе.

В общей сложности мошенникам удалось продать более 10 тонн продукта, представляющего опасность для здоровья потребителей, передает "Свободная пресса". Исследователи изучили сыр и выявили в нем группы кишечных палочек.

К настоящему моменту в Роспотребнадзор направили запросы о приостановлении деятельности этой организации. Кроме того, назначено проведение допросов директоров и учредителей компании, бухгалтера и сотрудников, сообщает в четверг, 20 декабря, пресс-служба СК.