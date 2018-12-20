Томские врачи спасли ребенка, в бронхе которого застрял пельмень

В Томской области врачи спасли маленького ребенка, в бронхе которого застрял пельмень. Согласно последней информации, страшное происшествие случилось в городе Колпашево еще в начале декабря.

Отмечается, что одиннадцатимесячного ребенка госпитализировали при помощи вертолета. Операция, которую провели хирурги, является практически ювелирной, поскольку она должна выполняться максимально аккуратно, передает в четверг, 20 декабря, РИА "Томск". Уточняется, что пельмень по счастливой случайности не попал в трахею – в этом случае малыша не смогли бы спасти даже лучшие специалисты.

Оказалось, что подобные случаи не являются редкими. Ежегодно врачи извлекают у детей разнообразные инородные тела.