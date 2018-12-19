Мужчину ранили мечом на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы в ночь на вторник, 18 декабря, мужчину ранили мечом. Согласно последней информации осведомленных источников, нападение на человека произошло в его собственной квартире.

Происшествие случилось в доме в 4-м Вешняковском проезде. Неизвестный злоумышленник ранил человека мечом, а затем скрылся с места инцидента.

Как сообщает сегодня Агентство городских новостей "Москва", пострадавший обратился за помощью к медикам, которые диагностировали у него проникающее колото-резаное ранение брюшной полости. В квартире нашли меч со следами крови. Нападавший разыскивается.