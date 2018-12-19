Жительница Челябинской области подозревается в жестоком убийстве маленького сына

Женщина, проживающая в селе Ларино в Челябинской области, подозревается в жестоком убийстве своего маленького сына. В отношении матери мальчика к настоящему моменту возбуждено уголовное дело.

В Управлении Следственного комитета РФ по региону отметили, что преступление женщина совершила 18 декабря ткущего года в квартире одного из жилых домов. После случившегося жительница Ларино самостоятельно рассказала о содеянном своим родственникам, передает сегодня ТАСС.

Подозреваемая уже задержана. В настоящий момент специалисты проводят сбор информации по факту данного происшествия. Кроме того, решается вопрос об избрании меры пресечения.