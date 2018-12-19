На севере Москвы пешеход скончался после того, как его сбили две машины

На севере Москвы пешеход дважды попал под колеса автомобилей и скончался от полученных травм. Происшествие случилось на Ленинградском шоссе в столице вечером в минувший вторник, 18 декабря.

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Сначала мужчина попал под колеса иномарки, когда перебегал проезжую часть в неположенном месте. Через некоторое время пешехода сбил автомобиль ВАЗ-21113.

Как сообщает сегодня Агентство городских новостей "Москва", второе столкновение мужчины с машиной стало роковым – он скончался на месте от травм, несовместимых с жизнью. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.