В сети опубликовали запись с рокового детского утренника в Кемерово

Очевидцы трагедии, произошедшей сегодня на утреннике в одном из детских садиков города Кемерово, выложили в сеть запись с праздника, ставшего роковым для заслуженного артиста России Валерия Титенко. В Кемерово умер известный на весь Кузбасс Дед Мороз - заслуженный артист России

Ранее сообщалось, что сегодня в Кемерово на новогоднем утреннике в детском саду скончался заслуженный артист России, актер Музыкального театра Кузбасса Валерий Титенко. Артист всего несколько дней не дожил до своего 69-летия. Ему стало плохо прямо во время представления, в котором он исполнял роль Деда Мороза. Ранее Валерий Титенко перенес сложную операцию на сердце, но продолжал играть в театре на ведущих ролях, а также радовать своего внука на утренниках в детском саду.

Зрители сперва рассмеялись, приняв внезапное падение Деда Мороза за подготовленную шутку, но уже через несколько секунд стало ясно, что дело серьезно. Сотрудники детсада вызвали скорую, но Валерий Титенко скончался от сердечного приступа до приезда врачей.