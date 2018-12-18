//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Бузова опубликовала фото без штанов и в компании свиней
- Юрий Лоза дал Алле Пугачевой ценные наставления
- "Это была шведская семья", подруга обнародовала грязный компромат на Максакову
- Филипп Киркоров рассказал, что он давний фанат «Ёлок»
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Происшествия 13+
В сети опубликовали запись с рокового детского утренника в Кемерово
18 декабря 2018, 21:51 [ «Аргументы Недели» ]
Очевидцы трагедии, произошедшей сегодня на утреннике в одном из детских садиков города Кемерово, выложили в сеть запись с праздника, ставшего роковым для заслуженного артиста России Валерия Титенко.
Ранее сообщалось, что сегодня в Кемерово на новогоднем утреннике в детском саду скончался заслуженный артист России, актер Музыкального театра Кузбасса Валерий Титенко. Артист всего несколько дней не дожил до своего 69-летия. Ему стало плохо прямо во время представления, в котором он исполнял роль Деда Мороза. Ранее Валерий Титенко перенес сложную операцию на сердце, но продолжал играть в театре на ведущих ролях, а также радовать своего внука на утренниках в детском саду.
Зрители сперва рассмеялись, приняв внезапное падение Деда Мороза за подготовленную шутку, но уже через несколько секунд стало ясно, что дело серьезно. Сотрудники детсада вызвали скорую, но Валерий Титенко скончался от сердечного приступа до приезда врачей.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//В мире
В Госдуме оценили призыв Порошенко к выбору "правильной" церкви
//В мире
//В мире
В ООН назвали вероятного разжигателя крупномасштабной войны России и Украины
//Новости МирТесен
//В мире
Передовые позиции обороняющихся под Горловкой ополченцев ДНР попали на видео
//Общество
Работники загса судьбу пары, подающей заявление, могут определить сразу
//В мире
//Новости партнеров
В сети опубликовали запись с рокового детского утренника в Кемерово
//Общество
Задержанные украинские моряки подали еще 5 апелляций в крымский Верховный суд
//В мире
//В мире
//Новости СМИ2
"Это была шведская семья", подруга обнародовала грязный компромат на Максакову
//В мире
//Общество
Колумнист радиостанции «Эхо Москвы» Юлия Латынина назвала Крым клоповником
//Общество
В результате ДТП в Крыму фура опрокинулась на обочину трассы Феодосия-Керчь
//В мире
У берегов Британии сел на мель российский сухогруз "Кузьма Минин"
//Политика
Эксперт объяснил нежелательность резкого ответа России на агрессивные шаги Киева
//Спорт
Кубок МАТЧ ПРЕМЬЕР пройдет между ФК «Локомотив», «Ростов», «Зенит» и «Спартак».
//Общество
Психолог: Конфликты на работе влияют на сон сотрудников
//Криминал
Появились подробности убийства мужчины в московском магазине
//Общество
//Город М
Городские площадки во всех округах Москвы готовы к встрече Нового года
«Уставшие банкиры» сдают лицензии, не дожидаясь их отзыва ЦБ
//Общество
Для проведения ремонтных работ в Керченском коледже понадобится 13 млн. руб.
//Общество
//В мире
//В мире
Корабль британского королевского ВМФ вошел в акваторию Черного моря
//Политика