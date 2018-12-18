Подростка, напавшего на пермскую школу, осудили почти на десять лет колонии

Подростка, напавшего на школу в Перми, приговорили к 9 годам и 8 месяцам воспитательной колонии. Согласно последней информации, соответствующее решение принял Мотовилихинский районный суд.

Напомним, в январе текущего года в пермской школе № 127 произошла драка с поножовщиной, в ходе которой были ранены 10 человек, в частности учительница и четвероклассники.