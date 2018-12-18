Утром во вторник, 18 декабря, электричка насмерть сбила двух мужчин в Подмосковье. Согласно последней информации источников, граждане перебегали железнодорожное полотно в неположенном месте.

Как сообщается сегодня на официальном сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России, рядом с платформой, где случилась авария, есть специальный переход, установлены предупредительные знаки и информационные стенды.

Мужчины по неустановленной причине проигнорировали наличие перехода. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Известно, что поезд сбил людей на Белорусском направлении.