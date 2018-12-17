Столичные полицейские объявили план «Перехват» после происшествия со стрельбой на северо-востоке Москвы. Разыскивается автомобиль марки «Мерседес», водитель которого открыл стрельбу.

«На улице Академика Королева в районе дома 9, корп. 1, в ходе конфликта мужчина выстрелил несколько раз в своего оппонента из травматического оружия. После этого он скрылся на автомобиле марки Mersedes», - сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД по городу Москве.

В результате происшествия пострадал один человек, в городе введен в действие план «Перехват», сообщает ТАСС.