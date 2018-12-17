В Подмосковье в результате обрушения кровли пострадали люди

На территории завода в подмосковном Дзержинском произошло обрушение кровли здания. На месте работают спасатели. По данному факту инициирована проверка Следственного комитета РФ.

"Один человек погиб, его тело извлечено. Четверо пострадавших госпитализированы, ведутся поиски еще двух человек", - сказал представитель МЧС, передает в понедельник агентство ТАСС.

По предварительным данным, оказавшиеся под завалами люди являются рабочими предприятия. Возможной причиной обрушения крыши здания является то, что кровля не выдержала тяжести снега.