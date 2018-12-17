В Японии более 40 человек пострадали в результате взрыва в кафе

В японском городе Саппоро на северном острове Хоккайдо При взрыве в одном из питейных заведений пострадал 41 человек. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается помощь медиков.

Уточняется, что помещение выгорело практически полностью, а после еще и обрушилось. О причинах взрыва пока не сообщается, передает издание "Свободная пресса".

Работающим на месте пожарным удалось ликвидировать возгорание. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося.