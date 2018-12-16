СКР: пятеро мужчин в Домодедово могли отравиться бытовым газом

По предварительной версии следствия, смерть пяти мужчин в г.о. Домодедово могла наступить от отравления бытовым газом. В городе Домодедово Московской области в воскресенье, 16 декабря, обнаружены тела пяти человек. Все погибшие - мужчины. На сайте подмосковного управления СКР сообщается о том, что в полицию г.о. Домодедово поступило заявление о страшной находке в одной из котельных города.

В подмосковной деревне пять человек найдены мертвыми

Кто обнаружил мертвых мужчин - не уточняется. По данному факту следственным отделом по городу Домодедово ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки.

В СКР сообщили, что в настоящее время на месте работают следователи, устанавливаются все обстоятельства инцидента. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы тел погибших с целью установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в СМИ появилась информация о гибели пятерых человек в деревне Шестово.