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СКР: пятеро мужчин в Домодедово могли отравиться бытовым газом
16 декабря 2018, 16:22 [ «Аргументы Недели» ]
По предварительной версии следствия, смерть пяти мужчин в г.о. Домодедово могла наступить от отравления бытовым газом. В городе Домодедово Московской области в воскресенье, 16 декабря, обнаружены тела пяти человек. Все погибшие - мужчины. На сайте подмосковного управления СКР сообщается о том, что в полицию г.о. Домодедово поступило заявление о страшной находке в одной из котельных города.
Кто обнаружил мертвых мужчин - не уточняется. По данному факту следственным отделом по городу Домодедово ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки.
В СКР сообщили, что в настоящее время на месте работают следователи, устанавливаются все обстоятельства инцидента. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы тел погибших с целью установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в СМИ появилась информация о гибели пятерых человек в деревне Шестово.
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