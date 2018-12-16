В ходе протестов во Франции пострадала журналистка RT

В Париже при освещении протестов "желтых жилетов" пострадала корреспондент телеканала RT. Об этом сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян, не уточняя имени девушки. «Желтые жилеты» расходятся с Елисейских Полей

"Нашего корра на протестах во Франции ранили в лицо. Она поехала в больницу", - написала Симоньян в мессенджере Telegram в субботу, не указав, о ком идет речь, пишет РИА Новости.

Позже издание сообщило, что травму получила корреспондент телеканала RT France Надеж Абдераззак в толпе демонстрантов у полицейского заграждения на площади Оперы.

Ранее французский телеканал BFM TV со ссылкой на местных правоохранителей сообщил, что в субботу в Париже в ходе протестов произведены задержания не менее 85 человек.