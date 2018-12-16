В Вологде введен режим ЧС после взрыва газа в жилом доме

Мэр Вологды Сергей Воропанов сообщил, что в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Такое решение было принято после взрыва бытового газа в пятиэтажном доме 74а на улице Карла Маркса.

На своей странице в соцсети "ВКонтакте" он рассказал, что на данный момент известно о четырех пострадавших, одна женщина погибла. Ранее сообщалось о семи пострадавших.

На месте сейчас работают пожарные и спасатели. Взрыв был мощный, разрушения серьезные. По словам очевидцев, дом сильно поврежден, как и припаркованные рядом авто.

"Необходимо заново делать кирпичную кладку, скорее всего, потребуется заново делать перекрытия, как минимум, 4-го и 5-го этажей", - приводит ТАСС слова мэра Вологды.