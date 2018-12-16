В Зеленограде на стройке обнаружили снаряд времен войны

Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружен на стройке в Зеленограде, на место выехали саперы, территория оцеплена, сообщает московское ГУ МЧС. ЧП произошло на проспекте Генерала Алексеева.

"Опасный предмет нашли при проведении земляных работ на стройплощадке. Им оказался боеприпас времен Великой Отечественной войны", - сказали журналистам в пресс-службе ведомства.

В целях безопасности территория была оцеплена сотрудниками полиции. На месте обнаружения находились пожарно-спасательные подразделения и сотрудники правоохранительных органов.

"Снаряд был изъят саперами для дальнейшей утилизации. Справочно: снаряд времен ВОВ, 152 мм, без взрывателя", - отметило спасательное ведомство.