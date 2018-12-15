В Пермском крае семь вагонов поезда сошли с рельсов

Семь вагонов грузового поезда, следовавшего из Агрыза в Красноуфимск, сошли с рельсов в Куединском районе, сообщила сегодня пресс-служба Главного управления МЧС по Пермскому краю.

Региональные экстренные службы получили сообщение о происшествии в 21.30 по местному времени (19.30 мск). «Вагоны пустые. В результате схода вагонов с рельсов погибших и пострадавших нет. К месту инцидента направлены два аварийно-восстановительных поезда. Возможны задержки в движении поездов», - уточнили в региональном ведомстве, чье сообщение передает RT.

Ранее ГУ МЧС по Северной Осетии сообщило, что на Транскавказской автомагистрали полностью восстановлено движение, прерванное из-за обильных снегопадов.