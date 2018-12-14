Московские врачи достали из горла ребенка застрявшие год назад рыбные кости

Московские медики вытащили из горла маленького ребенка рыбные кости, которые застряли там год назад. Другие врачи ранее заявили, что у полуторагодовалой девочки киста левой доли щитовидной железы.

В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы отметили, что в возрасте девяти месяцев малышка подавилась рыбными костями. Мать пыталась самостоятельно извлечь их, однако не смогла. Впоследствии медики диагностировали кисту.

В рамках контрольного ультразвукового исследования в левой доле щитовидной железы была найдена полость, в которой было огромное количество инородных тел. Хирурги вскрыли абсцесс и заметили, что внутри уже долгое время находятся кости рыбы. Операция по их извлечению прошла успешно и без осложнений. Сейчас ребенок находится на амбулаторном лечении, передает РИА "Новости".