В Брянской области поезд сбил двух подростков в наушниках, один из них погиб

В Брянской области поезд сбил двух подростков в наушниках. Согласно последней информации источников, один из молодых людей, пересекавших железнодорожные пути перед приближающимся составом, погиб.

Отмечается, что пока не установлено, действительно ли ребята не услышала предупреждающих сигналов из-за играющей музыки, или это произошло по какой-либо другой причине.

Как сообщает портал NASHBRYANSK.RU, специалисты не раз напоминали, что переход путей в наушниках автоматически вносит человека в группу риска. Не исключено, что перед зимними каникулами железнодорожники проведут встречи с детьми и расскажут им о правильном поведении на путях.