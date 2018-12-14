В Москве загорелась кровля торгового центра

В пятницу, 14 декабря, в северной части Москвы внезапно загорелась кровля одного из торговых центров. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставил сотрудник экстренных служб столицы.

Речь идет о ТЦ "Строймаркет", который расположен на Дубнинской улице. Уточняется, что пламя охватило кровлю на площади 20 квадратных метров, передает РИА "Новости"

В настоящий момент из горящего здания оперативно эвакуируют работников и посетителей. На месте работают сотрудники пожарной охраны. Специалисты осматривают помещения торгового центра и устанавливают, по какой причине в "Строймаркете" вспыхнуло пламя.