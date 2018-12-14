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Женщина на парковке у поликлиники разбила голову автоледи с грудным ребенком
Инцидент произошел в Нижнем Новгороде
14 декабря 2018, 11:19 [ «Аргументы Недели» ]
Ужасный инцидент произошел на парковке около детской поликлиники в Нижнем Новгороде. Озверевшая женщина - водитель внедорожника Toyota Land Cruiser Prado - избила женщину с грудным ребенком на руках. Пострадавшая Юлия - многодетная мама.
У избитой женщины диагностировано сотрясение мозга, она проходит лечение на дневном стационаре. Рану многодетной маме зашивали. Юлия не может лечь в больницу, так как не может оставить детей.
Избиение на парковке случилось утром 11 декабря в Сормовском районе Нижнего Новгорода на глазах очевидцев. Многодетная мама приехала с грудничком в поликлинику на своем автомобиле KIA. А когда вышла из клиники с малышом на рукам, на нее накинулась женщина и начала бить по голове.
Очевидцы написали в соцсетях, что владелица внедорожника рассекла ей голову. Якобы автоледи на KIA поставила неудачно машину, и она не смогла выехать. "К моменту, когда женщина вышла из клиники, неадекватная дама лупила по «Киа» щеткой для очистки снега, а когда владелица «Киа» стала осматривать машину на предмет повреждений, хозяйка «Тойоты» переключалась на неё. Била, пока не пошла кровь из головы", - рассказали свидетели. По их словам, ребёнок был на руках у пострадавшей и очень кричал, - сообщает издание NN.RU.
Водитель внедорожника скрылась с места преступления до приезда сотрудников скорой и полиции со словами, что все это разрулит ее папа. По слухам, она могла находиться в состоянии алкогольного опьянения.
В полиции сообщили, что 39-летняя нападавшая задержана. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
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